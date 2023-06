Parco Manzoni, Mirko Serafini allestisce il calendario musicale

Il musicista Mirko Serafini allestisce il nuovo calendario del Parco Manzoni di Cesenatico. La rassegna prenderà il via questa sera alle 21, con il concerto dei Groove Up, e proseguirà per tutta l’estate con appuntamenti a cadenza settimanale. Nello spettacolo apripista sul palco i Groove Up si presentano come una band molto affiatata, capace di offrire uno spettacolo coinvolgente durante il quale il pubblico viene trascinato in un viaggio temporale tra i più famosi brani dei generi pop, disco e funky, rivisitati in chiave groovy rock, con sonorità piccanti e ritmi al fulmicotone assolutamente da ballare.

È l’occasione per conoscere un gruppo formato da artisti romagnoli che vogliono trasmettere il piacere di divertirsi con la musica rigorosamente dal vivo. I Groove Up sono la cantante Ale LaRose, Mirko Serafini (nella foto) batteria e voce, Mirko Canini alla chitarra e Denis Montalti al basso. Per gli appassionati di questi generi l’appuntamento è da non perdere. L’ingresso per assistere allo spettacolo è gratuito e aperto a tutti.

Il successivo appuntamento sarà giovedì 8 giugno alle 21, quando salirà sul palco la soul band ’The Pushovers’, formata dalla cantante Sara Giunchi, Marco Fiori alla chitarra, Gianluca Valentini alle tastiere, Maurizio Laghi al basso, Jacopo Perini alla batteria, Alberto Guidi al sax, Alberto Olivetti alla tromba e la corista Michela Carloni. Il 15 giugno sarà la volta della formazione ’I Bitols’, composta da Giovanni Bravetti alla batteria, Gianluca Bartoli chitarra e voce, Andrea Danesi basso e voce, e Alan Andreucci chitarra e voce, per un tributo al grande quartetto di Liverpool e alle loro canzoni immortali.

Giacomo Mascellani