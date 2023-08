Parco Manzoni, si esibiscono i Warning Four La band dei ’Warning Four’ offre un concerto gratuito al Parco Manzoni con successi rock dagli anni Novanta ad oggi. Luca Hernandez, Giacomo Sangiorgi, Federica Navarria e Luca Cocchieri si esibiranno in un quartetto di musicisti ravennati. Per info: 351-8481420.