Parco Nazionale, c’è l’albo delle aziende agricole doc

di Gilberto Mosconi

Dopo il percorso partecipativo e le definitiva approvazione del programma da parte del Consiglio direttivo del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, ora nasce l’albo delle aziende agricole consigliate dal Parco stesso, di cui fa parte anche il territorio sud-ovest di Bagno di Romagna. Un albo aperto a tutte le imprese con sede dentro i confini della predetta area protetta del crinale tosco-romagnolo e nei territori degli 11 Comuni che la compongono, impegnate nelle attività agrosilvopastorali e nella trasformazione dei loro prodotti.

E’ già possibile scaricare il programma e i moduli dal sito www.parcoforestecasentinesi.it, dove nella finestra ’attività’ è visibile una apposita sezione: ’Marchio del Parco’. Non c’è una scadenza, perché sarà possibile avviare in qualsiasi momento la procedura per l’accreditamento. Basterà possedere i requisiti previsti dal disciplinare e sottoscrivere una serie di impegni ambientali, ma anche sociali, così da alzare la qualità generale dei prodotti offerti e costruire una vera rete con le altre categorie (operatori turistici e guide ambientali escursionistiche), che presto saranno anch’esse dotate della possibilità di fregiarsi del marchio del Parco Nazionale.

Sottolinea Luca Santini, presidente del Parco Nazionale: "Il marchio indicherà che l’azienda è alleata del Parco, in un percorso virtuoso per entrambi. E certamente darà un contributo a conferire appetibilità e valore alle imprese agricole che, sempre più, devono esse stesse divenire strumenti di sensibilizzazione e tutela".