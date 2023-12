Parco nazionale, i clic del 2024

Anche per il 2024, il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, di cui fa parte anche Bagno di Romagna, sfoglierà il proprio calendario. L’Ente Parco ha pubblicato una nuova edizione.

La prima pagina offre una foto di Alberto Fornasari, che ha fatto imprimere il suo clic su un variopinto bosco di latifoglie, che regala uno spettacolare foliage autunnale. Poi, gennaio si presenta con una foto di Andrea Bonavita di una maestosa abetina innevata nella Foresta di Campigna, febbraio presenta l’immagine del Lago di Ponte in unaa foto di Francesco Lemma, marzo regala lo spettacolo del Mulino di Fiumicello in una foto di Nicola Andrucci. E via via scorrono gli altri mesi. Dicembre chiude con i Prati della Burraia col clic di Isacco Emiliani.

Gilberto Mosconi