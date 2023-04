Parco Nazionale, nasce una scuola per formare allevatori e pastori

Il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi fa crescere non solo flora e fauna, ma in questa occasione "alleva" anche pastori e allevatori con l’avviamento di una apposita scuola. Una scuola che avrà il suo banco di prova nel mondo della pastorizia e dell’allevamento e che scaturisce dal progetto ’Life ShepForBio’, cofinanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma Life. Un programma che ha come obiettivo anche il miglioramento dello stato di conservazione di praterie e pascoli della Rete Natura 2000. La scuola si prefigura come un’attività di contrasto allo scarso ricambio generazionale presente nel mondo zootecnico montano. Sono previsti 4 cicli di formazione a cavallo tra il 2023 e il 2027. Numerose le domande arrivate per 8 posti per pastori e allevatori.

Tra le 167 domande pervenute, sono state ammesse a colloquio 54 persone. Di queste 41 si sono poi presentate ai colloqui per gli otto posti aumentati di due rispetto ai 6 inizialmente previsti. Provenienti da tutta Italia e di età inferiore ai 30 anni, i candidati hanno mostrato diversità sia dal punto di vista della formazione, con presenza anche di laureati in discipline del settore, sia da quello occupazionale. Degli 8 selezionati per la ’Scuola per pastori e allevatori’, anche se in attesa di conferma, 4 sono ragazzi e 4 ragazze. Sette hanno un’età inferiore ai 30 anni. Quattro ragazzi provengono dalla Toscana, uno dall’Emilia-Romagna, uno dalla Liguria, uno dalle Marche e uno dalla Lombardia. Gli studenti in pastorizia e allevamenti saranno impegnati dal 22 aprile, durante i fine settimana fino a tutto maggio. Alla parte teorica seguirà lo stage di 30 giorni nelle aziende agricole situate nel Parco, selezionate tramite bando. Un corso che fluirà poi in un lavoro professionale in gran parte all’aria aperta, impegnativo per tutto l’anno.

Gilberto Mosconi