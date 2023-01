Parco Nazionale, nuova segnaletica per il ’Sentiero della Libertà’

Il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, di cui fa parte anche il territorio sud di Bagno di Romagna, ha recentemente rinnovato la segnaletica del ’Sentiero della Libertà’ (nella foto) un progetto che vuole invitare a visitare i luoghi della memoria e della Resistenza. Un’iniziativa interessante e significativa con lo scopo di dare una lettura storica, molto spesso dolorosa, del biennio 1943-1944. Due lunghi anni nei quali, i crinali dell’Appennino che scorre tra Romagna e Toscana furono, loro malgrado, teatro di molti tragici episodi, durante gli eventi della Seconda guerra mondiale. Su entrambi i versanti di quella grande area fitta di boschi e foreste, nelle giornate immediatamente successive all’8 settembre 1943, i partiti antifascisti costituirono, come nel resto del Paese, i Cln, vale a dire i Comitati di Liberazione Nazionale da cui sgorgarono e nacquero le formazioni partigiane.

"Nato anche grazie alla spinta dell’Associazione Nazionale Partigiani Italiani romagnole e toscane - dice l’Ente Parco Nazionale - il progetto che ha visto la fattiva collaborazione dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età contemporanea di Forlì-Cesena e vuole invitare i visitatori del Parco Nazionale a riflettere sulle vicende storiche del nostro territorio".

Aggiungono poi dal Parco Nazionale: "Le parole di Pietro Calamandrei, uno dei fondatori della Repubblica Italiana, sono in questo senso più che mai importanti e significative: "Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani. Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità lì è nata la democrazia, lì è nata la democrazia, lì è nata la Costituzione Italiana".

gi. mo.