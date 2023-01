Parco Nazionale, un calendario con foto magiche e suggestive

ll Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi ha dato alle stampe, per il 2023 il calendario del suo ormai prossimo trentennale. I 13 fotografi sono tutti appassionati e profondi conoscitori del Parco, della sua flora e della sua fauna. Le 13 immagini focalizzano, oltre alla pagina di copertina, i 12 mesi dell’anno appena iniziato. In copertina c’è la foto di quello splendido coleottero che è la rosalia alpina, scattata da Marco Fabbri.

Gennaio propone una fotografia di Giordano Giacomini, che fissa un angolo del parco avvolto dai suggestivi cristalli della galaverna, cui fa seguito per Febbraio una immagine innevata dei Prati della Burraia impressa dal clic di Andrea Bonavita. Marzo regala una foto di Giorgio Amadori che fissa un tenero quadretto sul risveglio della natura, mostrando una pianta da frutto in fiore e una cinciarella pluricolore. La foto di Aprile è dedicata, con la foto di Franco Savini, alla riproduzione in acqua di salamandrine di Savi, maggio presenta il millenario castagno Miraglia di Camaldoli in una foto di Isacco Emiliani, mentre giugno, in uno scatto di Lorenzo Arfelli, mette in mostra due cerve. Luglio ha un’immagine di Giuseppe Molinari, una vipera comune, agosto rende omaggio ad un’aquila reale colta in volo (foto) da un clic di Pietro Vicchi mentre a settembre, in una foto di Roberta Marchi, c’è uno stupendo cervo mentre emette il potente bramito. Ottobre, in uno scatto di Alberto Fornasari, regala uno scorcio del parco avvolto dai colori del foliage. Novembre mostra, nella foto di Matteo Perini, alcuni faggi e abeti e dicembre mette in primo piano un bellissimo lupo che fissa l’obiettivo di Alessandro Lotti, per salutare poi quel fortunato fotografo e il 2022, che il predatore manda in archivio con uno sguardo che regala altresì tutta l’affascinante bellezza dei suoi occhi.

Gilberto Mosconi