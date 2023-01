Parise (Cesena Siamo Noi): "Un’operazione disastrosa, giunte del Pd responsabili"

Denis Parise, capogruppo di Cesena Siamo Noi. Come valuta l’abbandono della direzione del Foro da parte di Voluptas?

"Le ultime vicende sono la conseguenza di una serie di politiche e progetti sbagliati portati avanti in questi anni, da quando la giunta guidata dal sindaco Lucchi decise di cancellare la memoria del Foro Annonario trasformandolo in un anonimo centro commerciale, massima espressione culturale e urbanistica prodotta della classe dirigente del Pd".

Ma era un edifico fatiscente, il vecchio foro.

"Un luogo forse non bello nel senso classico del termine, ma aveva una precisa identità architettonica ed era capace di contenere la vita della città. Attraverso un’operazione immobiliare a regia pubblica attuata con lo strumento del project financing, si sono rivelate le difficoltà dell’amministrazione nel bilanciare interesse pubblico e privato. Il risultato è stato uno spazio asettico e anestetizzando qualsiasi possibile forma di vita al suo interno. Un’operazione disastrosa dal punto di vista architettonico che ha perdipiù portatio un parcheggio nell’area centrale".

Il Comune riprenderà parte degli spazi per i suoi uffici. Dovrebbe fare ancora di più?

"Tutte queste trasformazioni al Foro sono avvenute sotto il silenzio della maggioranza a guida Pd e Cesena 2024 che in questi anni non hanno espresso nessun pensiero sul fallimento del Mercato coperto e che anzi trovano del tutto normale il riappropriarsi di questo spazio per farne una estensione degli uffici comunali, e l’ampliamento di aree a favore di un supermercato alimentare, in deroga a quanto previsto per il resto del centro, creando di fatto i presupposti per il suo ingrandimento. Si è passati dal commercio di produttori locali alla vendita di prodotti della grande distribuzione: nasce forte il dubbio che questo progetto era, fin da principio, nei propositi della precedente giunta e che sia appoggiato anche dall’attuale".