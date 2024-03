"Parlare con i nostri genitori e iniziare a informarci aiuta a trasformaci in cittadinanza attiva"

Un’azione determinante che possiamo intraprendere per combattere la malavita è quella di iniziare ad informarci: ogni organizzazione malavitosa teme l’acquisizione di informazioni e di consapevolezza civica che, grazie alla cultura, si trasformano in cittadinanza attiva. È tale azione che la mafia teme maggiormente, perché la diffusione della coscienza del fenomeno mafioso inibisce gli strumenti dell’intimidazione e dell’omertà.

Da questo punto di vista, l’avvocato Pieri ha ricordato come l’azione di un’associazione di liberi cittadini abbia portato alla stesura di una legge d’iniziativa popolare che oggi va a confiscare i beni immobili delle cosche, togliendo alle organizzazioni una parte essenziale del loro potere che si basa proprio sul controllo economico.

Altro elemento di fondamentale importanza per il contrasto al radicamento della mafia è l’esercizio democratico del diritto di voto: infatti è grazie a questo diritto fondamentale che possiamo esprimere la nostra posizione di difesa e di rispetto per regole sociali condivise che possono consentire ad ognuno di noi di esprimere la propria personalità in modo libero e pacifico.

Alunni Classe 2^E I.C. Sogliano al Rubicone Plesso di Roncofreddo