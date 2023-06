’Parola d’ordine: legalità!’, toccante l’iniziativa della scuola Moretti

Tutti sull’attenti alla Moretti. Un grande successo per gli alunni della scuola Moretti in piazza Fracassi a Sant’Angelo di Gatteo per la manifestazione ’Parola d’ordine: legalità!’ Centinaia di persone hanno preso parte all’evento organizzato dalle docenti Monica Braghittoni e Antonella Marongiu al termine del percorso svolto durante l’anno scolastico. Il silenzio d’ordinanza, a palco vuoto, ha aperto il pomeriggio e ha visto l’intera piazza visibilmente commossa e le forze dell’ordine presenti tutte sul ’saluto militare’.

La partecipazione degli studenti, i veri protagonisti della giornata, ha reso il momento indimenticabile. La testimonianza delle forze dell’ordine ha suggellato in modo solenne l’importanza di indossare una divisa per il bene comune. Gli spunti di riflessione, sull’importanza del rispetto delle norme, delle persone sono state un prezioso contributo. L’omaggio al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, dalla voce del cantautore Sergio Casabianca, ha emozionato la numerosa platea. Il dirigente scolastico, Imelda Lambertini, ha mostrato la sensibilità di un anno intenso, in cui tutto l’Istituto Comprensivo di Gatteo ha lavorato sul tema della legalità ricordando il sacrificio di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

Hanno partecipato all’evento il sindaco Roberto Pari e rappresentanti del Comune, del consiglio d’Istituto . Ha detto la dirigente scolastica Imelda Lambertini: "La Moretti è questa, di questo è capace e ha bisogno solo di parole buone fuori dai cancelli. Per questo plesso per sottolineare tutta la bellezza che avete visto oggi. Questo è quello che fanno".

Ermanno Pasolini