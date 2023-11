‘Parole e voci’ nel nuovo centro pascoliano

A San Mauro Pascoli inizia la nuova rassegna "Parole e Voci" che si svolgerà negli splendidi locali del nuovo Centro di Documentazione del patrimonio Pascoliano, sito accanto al Museo Casa Pascoli. A partire da oggi fino al 17 dicembre, alle 17 ci saranno autori che presenteranno al pubblico i loro ultimi libri, tra incontri immaginati come quello con Fernando Pessoa, che apre la rassegna, misteriose indagini sul delitto Pascoli e volumi dedicati alla poesia in lingua e in dialetto.

La rassegna sammaurese prende il via oggi alle 17 con l’intervento dello scrittore Ugo Amati che presenterà il suo libro "Sidecar. In viaggio con Pessoa, l’ultimo eteronimo". Ugo Amati, psichiatra, pittore e scrittore, dialogherà con Gianfranco Angelucci, scrittore, sceneggiatore e regista. In occasione della presentazione sarà inoltre proiettato il cortometraggio tratto dal racconto dell’autore e da lui ideato, per la regia di Anna Bellini e con le musiche di Davide Amati. L’appuntamento successivo con la manifestazione sammaurese è fissato per domenica 12 novembre ed avrà al centro il ‘giallo’ pascoliano per eccellenza.i Carlo Parri presenterà infatti il suo romanzo "Nella Torre il silenzio. Omicidio Pascoli. Sicari e mandanti". Domenica 19 novembre sarà Mauro Maggiorani, libero docente di Integrazione politico-economica dell’Unione Europea all’Università di Bologna, a presentare il suo libro "Le piste di carta", in dialogo con Rita Giannini.

Sarà approfondita invece la poetica pascoliana domenica 26 novembre con Stefano Pasquini e il suo ultimo volume edito da Patron, "Il pensiero poetico di Giovanni Pascoli".

Domenica 3 dicembre sarà invece dedicata alla poesia dialettale, con Franco Pollini e la raccolta da lui curata dal titolo "Poeti romagnoli d’oggi e James Joyce". Si parlerà sempre di poesia domenica 10 dicembre con la poetessa sammaurese Caterina Tisselli, che presenterà il suo libro nel trentennale della sua opera, "L’itinerario del cuore". La rassegna si chiuderà domenica 17 dicembre con Gloria Fuzzi, pronipote di Ida Pascoli, che presenterà il suo ultimo racconto "Dal canto al disincanto nell’isola della poesia". Ai partecipanti sarà offerto al termine un aperitivo.

L’ingresso è libero. Info: Museo Casa Pascoli 0541 810100 casapascoli@comune.sanmauropascoli.fc.it .