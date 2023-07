Parrocchia di San Lorenzo, il saluto di Don Eugenio

di Ermanno Pasolini

A Sogliano al Rubicone cambio alla guida della parrocchia di San Lorenzo. Don Eugenio Facondini nato a Rimini 54 anni fa, ordinato sacerdote l’8 dicembre 2012, era stato nominato parroco di San Lorenzo Martire il 31 gennaio 2013. Dice don Eugenio: "Sono arrivato a Sogliano al Rubicone da diacono nel giugno 2012, insieme a don Giuseppe Vaccarini, poi trasferito a Misano Adriatico e a don Gino Gessaroli, ordinato sacerdote nel 2014 e dal 2018 parroco di Borghi. In questa settimana concludo il mio servizio come parroco di San Lorenzo e giovedì sera a San Lorenzo ho celebrato una eucaristia di ringraziamento per tutti questi anni di presbiterato".

Domenica alle 18 a San Lorenzo celebrazione del vescovo Nicolo` con ingresso del nuovo parroco don Stefano Bellavista di Savignano sul Rubicone e da diversi anni già parroco a Verucchio. A seguire ci sarà un rinfresco offerto dalla Pro Loco.

Don Eugenio ha saluto i suoi parrocchiani soglianesi con una lettera che riporta: "Carissimi, sono stato chiamato dal Vescovo a un servizio che mi impegnerà negli studi di diritto canonico a Venezia. Dovendomi dedicare a ciò lascio l’incarico di parroco di San Lorenzo, trasferendomi presso la comunità di sacerdoti a Cattolica, collaborando con loro, senza responsabilità di guida di una comunità per potermi concentrare totalmente sullo studio. Voglio ringraziare sinceramente di cuore tutte le persone incontrate e queste belle comunità. Con voi sono diventato prete, con voi ho condiviso il quotidiano e tanti passaggi di vita: battesimi, esequie, sacramenti della comunione e della cresima, matrimoni, pranzi, cene e tante feste. E’ una ricchezza immensa avervi potuto incontrare e camminare con voi, sempre con lo sguardo fisso a Gesù che è il centro e il motore di ogni vera relazione umana. Sono stato accolto con affetto grande e ancora più grande è l’affetto che provo per voi oggi in questo momento. Non vi lascio per abbandonarvi, ma mi sento di rispondere a questa nuova vocazione, sapendo che è il Signore che guida la nostra strada anche quando prende direzioni forse inaspettate. Vi prego di accogliere con fiducia il nuovo parroco don Stefano. Ogni sacerdote ha doni e carismi diversi che non fanno che arricchire le comunità che le accolgono. Saprete scoprirli insieme e crescere. Sono certo che anche questo nuovo tratto di cammino sarà bello e pieno di quei doni che lo Spirito Santo fa in abbondanza a chi presta fiducia nell’opera di Dio. Da parte mia tutti voi siete entrati a far parte del mio cuore, grazie davvero. Il Signore doni a tutti l’abbondanza delle sue benedizioni".