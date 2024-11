Parrocchia di Santa Lucia, aumentano le offerte

Presentato il bilancio parrocchiale di Santa Lucia di Savignano sul Rubicone, riguardante la situazione economica con la presentazione da parte del parroco don Pier Giorgio Farina del rendiconto definitivo del 2023, con il confronto con il 2022. Quello che balza subito all’occhio è stato l’aumento delle offerte per questue domenicali, benedizioni pasquali, candele votive accese in chiesa, con un’entrata di 75.250 a fronte dei 70.019 del 2022. Il totale delle entrate ordinarie è stato di 232.873 euro contro i 187.751 dell’anno precedente con un aumento di 45mila euro, grazie anche all’incasso della casa vacanze di Campamoli in provincia di Arezzo. In aumento le uscite ordinarie da 181.100 euro a 185.941 a causa principalmente dell’aumento di bollette, imposte e tasse. In forte aumento le uscite straordinarie passate da 7.282 euro a 167.477 dovute all’importante intervento di ristrutturazione e consolidamento della Casa Scout di Torriana di proprietà della parrocchia di Santa Lucia per il quale era stato acceso un mututo di 150mila euro, poi ridotto quest’anno di 50mila euro grazie alle tante donazioni speciofiche ricevute. In totale l’avanzo di bilancio è passato da 11.489 euro a 17.943, mentre il totale dell’esposizione debitoria è notevolmente aumentata passando da 141.847 euro a 253.188, dovuta ai mutui ancora in essere. Ha detto don Pier Giorgio Farina: "Nel bilancio non sono comprese le donazioni effettuate dai fedeli per il restauro della collegiata di Santa Lucia, arrivata a completare l’abside e le otto cappelle laterali e la parte dell’ingresso. Ora manca il soffitto e spero nel buon cuore dei fedeli perchè ci vorrebbero ancora circa 50mila euro per completare questo monumento del 1700 che è uno dei più belli della Romagna con tante opere d’arte". Ha continuato don Pier Giorgio Farina: "L’attività del teatro Moderno sta andando avanti molto bene dopo che la gestione teatrale è stata passata al Comune di Savignano, con oltre il doppio delle presenze degli altri anni e ci sono molti giovani durante le conferenze e per le proiezioni dei film. Mi piacerebbe anche riprendere a proiettare i film al sabato sera e la domenica. Occorre trovare un gruppo che gestisca anche questo, possibilmente senza rimetterci i soldi delle casse della parrocchia". L’ex sindaca Elena Battistini e oggi presidente della Caritas Rubicone ha aggiunto: "Ha avuto successo l’iniziativa ’Adotta una tomba’ in quanto nei tre cimiteri di Savignano, quello monumentale e gli altri a San Giovanni in Compito e a Fiumicino abbiamo oltre cento tombe abbandonate perchè non ci sono più parenti oppure abitano lontani e non possono venire. Tante persone hanno provveduto a portare fiori e a pulire".

Ermanno Pasolini