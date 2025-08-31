Ecco l'Europa League

Gianmarco Marchini
Ecco l'Europa League
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Premio dipendentiBologna-ComoSpiaggia vietata bimbiAccoltella famigliaRistorante riapertoEventi e sagre
Acquista il giornale
CronacaParrocchia in festa nel segno della speranza
31 ago 2025
ERMANNO PASOLINI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Cesena
  3. Cronaca
  4. Parrocchia in festa nel segno della speranza

Parrocchia in festa nel segno della speranza

Parrocchia in festa da giovedì 4 a domenica 7 settembre a San Mauro Pascoli al Centro Giovani. Sarà una...

Parrocchia in festa da giovedì 4 a domenica 7 settembre a San Mauro Pascoli al Centro Giovani. Sarà una...

Parrocchia in festa da giovedì 4 a domenica 7 settembre a San Mauro Pascoli al Centro Giovani. Sarà una...

Per approfondire:

Parrocchia in festa da giovedì 4 a domenica 7 settembre a San Mauro Pascoli al Centro Giovani. Sarà una veglia di preghiera giovedì 4 alle 20.30 in piazza Battaglini a inaugurare la festa parrocchiale. Venerdì 5 alle 19 apertura stand gastronomico e alle 21 Fluo party, organizzato dall’associazione Genitori Pascoli e dal gruppo Medie della parrocchia, serata rivolta ai ragazzi delle scuole medie e superiori. Sabato 6 alle 8.30 camminata per tutti con ritrovo e partenza dal Centro Giovani, lunga 14 chilometri. Info.: Gabriele 388-6170999. Alle 19 apertura stand gastronomico ’Viaggio tra le pagine della musica’, concerto del complesso bandistico ’Amici della musica’ di San Mauro Pascoli, con brani classici e moderni fino alle colonne sonore dei film. Domenica 7 alle 10.30 messa, alle 12 apertura stand gastronomico; alle 14.30 giochi di una volta di Fiorenzo Montalti; alle 15 giochi di società a cura di Amarboard Romagna e torneo di briscola; alle 16.30 quarta edizione della gara di torte; alle 18 momento di preghiera; alle 19 apertura stand gastronomico; alle 20.30 estrazione biglietti vincenti della lotteria e alle 20.45 ’Noi ragazzi di ...ieri’ con Sergio Casabianca e le Gocce in concerto. La festa è stata presentata dal comitato organizzatore del Centro Giovani e da don Giampaolo Bernabini parroco di San Mauro che ha detto: "Il tema di quest’anno della festa è la speranza. In un tempo in cui siamo afferrati dalla paura del futuro e da un senso di precarietà, poiché tutto cambia in un modo così veloce e imprevedibile, pensiamo che l’unica certezza che può dare consolazione è la speranza. I giovani in particolare non vedono bello il loro futuro. La speranza è che Dio guidi la speranza per un mondo migliore, con la socializzazione".

Ermanno Pasolini

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

ChiesaReligione