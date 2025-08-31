Parrocchia in festa nel segno della speranza

Parrocchia in festa da giovedì 4 a domenica 7 settembre a San Mauro Pascoli al Centro Giovani. Sarà una veglia di preghiera giovedì 4 alle 20.30 in piazza Battaglini a inaugurare la festa parrocchiale. Venerdì 5 alle 19 apertura stand gastronomico e alle 21 Fluo party, organizzato dall’associazione Genitori Pascoli e dal gruppo Medie della parrocchia, serata rivolta ai ragazzi delle scuole medie e superiori. Sabato 6 alle 8.30 camminata per tutti con ritrovo e partenza dal Centro Giovani, lunga 14 chilometri. Info.: Gabriele 388-6170999. Alle 19 apertura stand gastronomico ’Viaggio tra le pagine della musica’, concerto del complesso bandistico ’Amici della musica’ di San Mauro Pascoli, con brani classici e moderni fino alle colonne sonore dei film. Domenica 7 alle 10.30 messa, alle 12 apertura stand gastronomico; alle 14.30 giochi di una volta di Fiorenzo Montalti; alle 15 giochi di società a cura di Amarboard Romagna e torneo di briscola; alle 16.30 quarta edizione della gara di torte; alle 18 momento di preghiera; alle 19 apertura stand gastronomico; alle 20.30 estrazione biglietti vincenti della lotteria e alle 20.45 ’Noi ragazzi di ...ieri’ con Sergio Casabianca e le Gocce in concerto. La festa è stata presentata dal comitato organizzatore del Centro Giovani e da don Giampaolo Bernabini parroco di San Mauro che ha detto: "Il tema di quest’anno della festa è la speranza. In un tempo in cui siamo afferrati dalla paura del futuro e da un senso di precarietà, poiché tutto cambia in un modo così veloce e imprevedibile, pensiamo che l’unica certezza che può dare consolazione è la speranza. I giovani in particolare non vedono bello il loro futuro. La speranza è che Dio guidi la speranza per un mondo migliore, con la socializzazione".

Ermanno Pasolini