Parrocchie attive per gli indigenti. Sabati aperti sei punti di raccolta

Le parrocchie di Savignano sul Rubicone partecipano al 44° campo di lavoro missionario della diocesi di Rimini, cui appartengono i comuni di San Mauro Pascoli, Savignano, Borghi, Sogliano e Roncofreddo, con la raccolta che avrà luogo sabato 13 aprile dalle 15 alle 17.30. Nei punti di raccolta si possono portare carta, cartone, ferro e metalli vari, indumenti, scarpe, pelletteria, libri, giocattoli, peluche, biciclette, piccoli elettrodomestici, oggetti e biancheria per la casa, scarpe, batterie al piombo di camion, auto moto, cellulari e caricabatterie, computer, stampanti. Il tutto diviso in sacchetti diversi o scatole con scritto sopra il contenuto. Sei saranno i punti di raccolta dove i cittadini potranno portare il materiale: la piazzetta dalla chiesa di San Giovanni in Compito, accanto alla chiesa del Cuore Immacolato di Maria nel quartiere Cesare, parcheggio davanti la chiesa di Castelvecchio, Parco Nenni in via Caduti sul Lavoro nel quartiere Rio Salto, piazza Borghesi davanti la chiesa di Santa Lucia, parcheggio del cimitero di Savignano.

Il campo di lavoro 2023 ha permesso di destinare 237mila 727 euro a 22 progetti missionari in 14 Paesi nel mondo. Tra le cifre raccolta spiccano i 20mila euro agli Amici per la Tanzania a Lekirummi in Tanzania per l’ampliamento della mensa scolastica; 21.478 euro all’emergenza alluvione in Romagna per arnesi per fango e donazione Protezione Civile. 20mila euro all’Oasi di Speranza Maestre Pie a Mhondoro in Zimbabwe per la ristrutturazione di un orfanotrofio.

E ancora, 20.676 euro alle suore francescane di Sant’Onofrio ad Ashirà in Etiopia per la ristrutturazione dell’edificio per operatori, 24.648 euro per Illimani onlus a Escoma in Bolivia per kit per lavorio del legno nell’Istituto Professionale e 10mila euro alla Caritas diocesana di Rimini per sostegno alle famiglie in difficoltà.

