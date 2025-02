Parrocchie in emergenza, nuovi orari per le messe

A Castelvecchio di Savignano sul Rubicone, nel salone di fianco alla chiesa, ha avuto luogo il consiglio dell’unità pastorale che comprende le parrocchie di Santa Lucia, Castelvecchio, Cesare e San Giovanni in Compito. Presenti una quarantina di persone, don Davide Pedrosi, parroco di Castelvecchio, insieme a don Paolo Bizzocchi e don Vittorio Mancini, ha spiegato che le non buone condizioni di salute del parroco don Piergiorgio Farina, che si sta comunque riprendendosi piano piano, ha portato a dovere decidere un cambiamento degli orari delle messe. E ha aggiunto: "Ci teniamo come sacerdoti moltissimo a seguire i gruppi, in primis quelli dei giovani, mantenendo con gli stessi delle belle relazioni. Poi ci sono le confessioni e l’ascolto della gente che ha bisogno di parlare. Senza però mai rinunciare alla messa che è alla base di tutto. Numerosi sono stati i richiami dei vescovi in questi anni a ripensare gli orari delle nostre messe cercando anche una riduzione numerica in modo che le celebrazioni siano più curate e partecipate possibile e per far sì che l’Eucarestia sia l’espressione di comunione di tutta la comunità. In questo momento, spinti anche dalle precarie condizioni di salute dell’uno o dell’altro, noi preti di Savignano sul Rubicone abbiamo pensato a modificare gli orari, a partire da domenica 16 febbraio".

Le messe domenicali e festive: alle 8.30 nei mesi di giugno, luglio e agosto nella chiesa del Cesare e da settembre anche a maggio alle 11.15; alle 9.45 a San Giovanni in Compito; alle 8.30 e alle 10 a Santa Lucia; alle 10 a Montalbano; alle 10.15 a Fiumicino; alle 19 a Santa Lucia. Messe feriali alle 8 a Santa Lucia dal lunedì al sabato; alle 8.30 al Cesare dal lunedì al giovedì; alle 20.30 a Castelvecchio dal lunedì al sabato; alle 20 a San Giovanni in Compito il venerdì e alle 20.30 a Fiumicino il giovedì. Messe prefestive: alle 17 al Cesare con orario invernale; alle 18 al Cesare con orario estivo e alle 20.30 a Castelvecchio.

Il consiglio dell’unità pastorale ha poi discusso la preparazione alla Quaresima e la presentazione della seconda visita pastorale del vescovo di Rimini Nicolò Anselmi il 7 aprile. A proposito della Quaresima e in vista della Pasqua e delle benedizioni nelle case, non essendoci più preti a disposizione a passare di casa in casa come decine di anni fa, quando gli stessi abbondavano e c’era metà delle case di oggi, nelle chiese di Savignano ci sono a disposizione dei fogli dove chi vuole che la sua casa venga benedetta lo scrive lasciando i propri dati e poi verranno contattati per accordarsi quando gli incaricati passeranno a portare la benedizione. Fogli che vanno riconsegnati in chiesa oppure tutti i giorni alla segreteria della chiesa.