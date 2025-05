Parrucchiera da 40 anni: "Per soddisfare le clienti serve empatia e serietà"

Da 40 anni si dedica alla cura e alla bellezza. Nel salone ‘Monica Style’ in via Mura Porta Fiume a Cesena, l’acconciatrice Monica Balzani ha celebrato i 40 anni di attività imprenditoriale con clienti, amici, la rappresentanza di Confartigianato Cesena con Simona Morghenti e Cristiana Suzzi e il comune di Cesena con l’assessore allo sviluppo economico Lorenzo Plumari. Confartigianato ha consegnato una targa per premiare il valore artigiano della professionista, tra le più conosciute e apprezzate del territorio. "Sono molto felice – ha detto Monica Balzani – di condividere questo importante traguardo in particolare con le mie clienti, che durante l’estate quando vanno in vacanza a Cesenatico vengono puntualmente nel mio salone. Molte erano giovanissime quando intrapresi l’attività, e sono ancora mie clienti. Dopo una gavetta iniziata a 15 anni, a 23 anni mi sono mesa in proprio, avviando il salone in via Fratelli Bandiera. Poi ho aperto viale Mazzoni, e infine in via Mura Porta Fiume". "Le doti di una acconciatrice? La professionalità e la maestria nel tocco, innanzitutto – aggiunge Monica Balzani – e poi la serietà, l’affidabilità, l’empatia che consente di personalizzare sempre il trattamento cercando di comprendere le esigenze della cliente, per riuscire a soddisfarla. Ritengo che taglio e colore vadano cuciti addosso, ciascuna cliente è unica e irripetibile".

Nella foto: la premiazione di Monica Balzani, seconda da sinistra.