Parte ’Agorà Off’, dieci giorni di incontri letterari diffusi

Tutto pronto per i primi appuntamenti letterari proposti nell’ambito di ‘Agorà OFF’, dieci giorni diffusi sul territorio, sparsi tra le librerie e i luoghi simbolo di Cesena, che di fatto precederanno ‘Agorà Festival’, l’iniziativa progettata e organizzata dagli Editori Laterza e promossa dal Comune di Cesena, nell’ambito di Forlì-Cesena per la Cultura 2028, che si svolgerà dal 24 al 26 ottobre. Si parte domani alle 17 alla libreria Viale dei Ciliegi 17, con Vittorio Severi, pedagogista, già allievo e collaboratore di Andrea Canevaro, che presenterà ‘Andiamo oltre. Accogliere le sfide educative con una pedagogia istituzionale’. Alle 17:30, presso bar Al Roma, Paola Jacobbi, giornalista e critica cinematografica dialogherà con Giulia Chiara Staffa in relazione alla figura di Luisa Spagnoli. L’evento sarà a cura di Libreria Giunti al Punto. Alle 18 alla libreria Mondadori Bookstore, Gianluca Liardo presenterà ‘Sorriso di Milena che muore’. Sabato Mauro Mogliani affronta il tema del Parkinson trasformato in personaggio narrativo. Domenica Daniele Colasuonno racconta il calcio come metafora di vita, mentre Chiara Moscardelli analizza la solitudine femminile nella narrativa contemporanea. Francesca Magnanti e altri esperti discutono l’importanza della lettura facilitata per l’inclusività. Il programma completo sul sito di CesenaCultura: https://sititematici.comune.cesena.fc.it/agora-off. Tutti gli eventi saranno ad ingresso gratuito.