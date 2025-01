Parte il corso di formazione per nuovi volontari dell’Avo

L’Avo (associazione volontari ospedalieri) promuove un corso di formazione per nuovi volontari. Lo comunica il Comune di Sarsina, che, poi, aggiunge: "E’ un’opportunità preziosa per chi desidera dedicare parte del proprio tempo ad aiutare chi si trova in ospedale o in strutture socio-sanitarie. Essere volontari significa portare un sorriso, ascoltare, offrire una parola di conforto. E’ un gesto semplice, ma può fare la differenza per chi sta affrontando momenti difficili. Il corso fornirà strumenti e conoscenze per affiancare con competenza e sensibilità i pazienti e le loro famiglie. Se hai voglia di metterti in gioco e di regalare un po’ del tuo tempo agli altri, questa è l’occasione giusta".

Le lezioni si terranno il 4-6-11-13-18 febbraio dalle 20,45 alle 22, in modalità online con piattaforma Google Meet. Il relativo link verrà comunicato al momento dell’iscrizione al corso. Per informazioni ed iscrizioni: segreteria@avoemiliaromagna.it.; dea.frani@gmail.com; 348/4585733.

Previste due lezioni in presenza a Sarsina (o in caso di molti iscritti a San Piero: Info.: Luciana Lanzi 333/1321674). Per la prima serata, martedì alle 20,45, ci sarà l’indirizzo di saluto e l’introduzione al corso con l’intervento di Marisa Monticelli, volontaria Avo Piacenza e presidente Avo Emilia Romagna. Seguirà la lezione incentrata sul tema "I valori dell’Avo dalle radici ad oggi", che sarà tenuta da Silvia Paglia volontaria e presidente Avo Reggio Emilia e consigliere Avo Emilia Romagna insieme al Consiglio direttivo regionale. Durante la lezione saranno, altresì, portate alcune testimonianze di volontari.