Parte il corso per modellista di calzature

"Modellista tecnico di calzature". È il corso organizzato dal Cercal, scuola internazionale di calzature di San Mauro Pascoli, che propone in avvio a febbraio il modulo formativo in "Disegno e Modelleria tecnica" per sviluppare le competenze del modellista tecnico specializzato nel settore calzaturiero. Il corso consta di 164 ore con lezioni laboratoriali il sabato mattina presso la sede del Cercal a San Mauro Pascoli. I docenti sono esperti provenienti da aziende del distretto. Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di frequenza. Informazioni: telefono 0541-932965 e [email protected]