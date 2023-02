Parte il progetto ’Chiama 1-1-8’

Sensibilizzare i bambini sull’importanza della telefonata in caso di emergenza, accrescendo la consapevolezza delle proprie capacità nel riconoscere situazioni in cui è necessario chiamare il 118 e nel fornire le informazioni necessarie da dare alla Centrale Operativa. E’ quanto si propone il progetto di educazione alla salute “Chiama 1-1-8” rivolto agli alunni delle classi quarte e quinte delle scuole primarie e degli Istituti Comprensivi di Bagno di Romagna e Valle Savio e che prenderà il via domani. Un progetto sperimentale che coinvolgerà 211 alunni delle classi quarte e quinte dei Comuni della Valle del Savio: Bagno di Romagna, Mercato Saraceno, Sarsina e Verghereto, su un totale di 1957 bambini delle classi quinte dell’ambito territoriale Unione Cesena Valle Savio e Unione Rubicone Costa dell’Ausl Romagna.