Parte il tour dei mosaici

Nelle spiagge della riviera torna "Mosaico in tour". Oggi parte la 19esima edizione della manifestazione centrata sui laboratori di mosaico in spiaggia, con più di 100 appuntamenti fino a settembre, negli stabilimenti balneari e nei campeggi, dai Lidi ferraresi a Riccione. Il primo appuntamento è a partire dalle 9.30 all’Eurocamp di Cesenatico, nella zona delle colonie di Ponente. Un appuntamento importante si terrà lunedì al Bagno Conti di Cesenatico, con il laboratorio insieme agli alunni della scuola elementare di viale Torino. Saranno presenti tutte le classi, dalle prime alle quinte, per un totale di 140 bambini dai 6 ai 10 anni, i quali potranno festeggiare la chiusura dell’anno con un momento gioioso organizzato dalla Cooperativa stabilimenti balneari di Cesenatico. In caso di maltempo l’appuntamento sarà posticipato al 30 maggio. I laboratori di "Mosaico in tour" della durata di circa due ore, sono una vera e propria officina del mosaico con degli insegnanti che partono dalle basi teoriche fino alla realizzazione pratica di un mosaico che, infine, viene lasciato in ricordo all’esecutore. Molta attenzione è dedicata alla qualità del laboratorio, con l’impiego dei materiali tipici e delle paste vitree, le stesse che usavano nell’antichità gli artisti che hanno realizzato i celebri mosaici di Ravenna. Le piccole tessere sono le stesse che compongono le monumentali opere che hanno reso Ravenna famosa nel mondo. Info al 335 8151821 o al 333 4317970, oppure inviando una mail a info@ilcerbero.it. Giacomo Mascellani