Parte il valzer delle cattedre Materie scientifiche senza prof

di Francesca Siroli

Nuovo anno scolastico, vecchi problemi. Al suono della prima campanella in classe, il 15 settembre in Emilia-Romagna, all’appello mancheranno molti docenti di ruolo. A livello nazionale si prevedono almeno 200mila supplenze e sole 50mila assunzioni autorizzate dal ministero dell’Istruzione e del merito. E in provincia di Forlì-Cesena com’è la situazione?

"A fronte di 480 cattedre vuote, le immissioni in ruolo sono 193, così nel dettaglio: 9 alla scuola dell’infanzia, 27 alla primaria, 63 alle medie e 94 alle superiori — spiega Maura Consoli, segretaria generale della Cisl Scuola Romagna —. A questi si aggiungono i 139 posti accantonati del concorso straordinario bis disponibili dall’anno scolastico 2023-24, per cui devono essere definite le graduatorie. Sono 53 alle medie e 86 alle superiori".

Un capitolo a parte è l’insegnante di sostegno, figura chiave per favorire l’integrazione a scuola e la didattica inclusiva degli alunni disabili. I posti disponibili sono 154 e gli immessi in ruolo 65 (3 all’infanzia, 5 alla primaria, 28 alle medie e 29 alle superiori), tutti gli altri andranno a supplenza. Complessivamente si contano 397 nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato. "A Forlì la media delle immissioni in ruolo sui posti disponibili è del 78 per cento, mentre a Cesena è un po’ più bassa — afferma Egidio Pasquali di Cisl Scuola Emilia Romagna —. Va precisato che non sono dati definitivi: dopo Ferragosto infatti sono previsti altri movimenti, come ad esempio la mobilità provinciale o le rinunce al sostegno, che potrebbero comportare un’oscillazione del 10 per cento".

Per i provveditorati agli studi nominare i supplenti in alcune discipline sarà tutt’altro che facile, considerando che la carenza dei candidati ormai è endemica. "Quelle più scoperte sono le materie tecnologiche e scientifiche, mentre sono pochissime le cattedre libere per latino e greco, a fronte di tanti aspiranti professori in graduatoria. In questo caso il rapporto tra domanda e offerta è molto sbilanciato", sottolinea Pasquali.

Un via vai di docenti che inevitabilmente si abbatte su chi a scuola va per imparare. "Cambiano i governi ma manca sempre la volontà politica. Il problema è alla radice: si continuare ad attingere a graduatorie vuote e non ci sono nuovi concorsi. Ci si ricorda dell’importanza della scuola quando avvengono calamità, come la recente pandemia, ma una volta passata l’urgenza la si dimentica", conclude Maura Consoli.