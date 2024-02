Parte il workshop dell’ospitalità nel salone del Grand Hotel

Cesenatico ospita il Workshop dell’ospitalità. L’appuntamento è domani e giovedì nel salone del Grand Hotel. La manifestazione, giunta alla nona edizione, è organizzata da Adac Giovani (gli albergatori under 40 iscritti ad Adac Federalberghi), assieme alla Cooperativa stabilimenti balneari di Cesenatico. Nella giornata di San Valentino, dalle 9.30 del mattino sino a mezzogiorno, si parlerà di piatti vegetariani e piatti vegani da poter inserire nei menù di hotel e bagni al mare. A partire da mezzogiorno, sino alle 14.30 si terrà lo show coking a cura dello chef Tomas Marfella, con degustazioni per tutti i partecipanti; a seguire dalle 14.30 sino alle 17 si parlerà dei piatti senza glutine e dei piatti senza lattosio, per consentire a tutti di mangiare anche in maniera gustosa, in barba alle intolleranze. Giovedì i cancelli si apriranno sempre alle 9.30, per una mattinata dedicata al tema breakfast, con dimostrazioni e degustazioni di caffetteria, latte art e prodotti per la colazione. A partire dalle 11.30 sarà protagonista lo chef Omar Casali, con Food cost e showcooking sino alle 15, con la possibilità di degustazioni di piatti a base pesce, con particolare attenzione al food cost, in abbinamento ai vini locali. Nel pomeriggio di giovedì, dalle 15 alle 17, si parlerà invece dei Cocktail estivi, per mettere sui tavoli le idee per gli aperitivi da proporre ai clienti la prossima estate, a cura del barman Loris Mesini. La partecipazione al Workshop dell’ospitalità è gratuita e nelle intenzioni degli organizzatori c’è la volontà di creare un’opportunità per imparare e condividere le migliori pratiche nel settore dell’ospitalità, con i consigli preziosi degli esperti.

Giacomo Mascellani