Parte intervento per aiutare i giovani della Serra Lione a divenire sarti

Insegnare un mestiere ai giovani della Sierra Leone per garantire loro un futuro. È questo l’obiettivo del progetto ’10 Piccoli Sarti’, ideato e realizzato

dall’associazione Orizzonti ODV di Cesena, che si ha raccolto fondi tramite la piattaforma IdeaGinger.it con una campagna di crowdfunding dedicata.

Ora che i fondi sono arrivati, sarà possibile attivare un corso di formazione della durata di un anno che prevede la frequenza di due giorni a settimana, rivolto a dieci adolescenti di Kono Town in Sierra Leone e ad alcuni ragazzi della casa di accoglienza per orfani Sant Mary. Il corso sarà aperto anche agli abitanti dei villaggi limitrofi che vorranno partecipare all’iniziativa. Il denaro sarà utilizzato anche per l’acquisto di due macchine da cucire, del materiale necessario (stoffa, forbici, aghi, filo, manichini, cartamodelli, matite, squadre, ecc.), per il rimborso spese dell’insegnante per la durata di 12 mesi e per vitto e alloggio dei ragazzi provenienti

dai villaggi vicini.

Per ulteriori dettagli sulla campagna 10 Piccoli Sarti (ideaginger.it). La campagna si è conclusa a fine dicembre con una raccolta di oltre 9.500 euro, rispetto ai 7.500 richiesti, grazie al contributo di 52 sostenitori, tra cui anche Bcc Romagnolo.

L’Associazione Orizzonti nasce nel 2009 come esperienza cristiana condivisa ed ha come missione principale quella di sostenere missioni ed opere a favore di persone in situazione di bisogno in Italia e nei Paesi del Sud del mondo.