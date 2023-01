Parte la bonifica al cimitero monumentale

di Ermanno Pasolini

Dopo una diatriba durata circa vent’anni, il comune di Savignano sul Rubicone ha iniziato a provvedere all’esumazione delle salme sepolte in terra dagli anni ‘80 a metà anni ‘90. Si tratta di una delle quattro aree destinate alle sepolture in terra nel cimitero monumentale che piano piano vengono bonificate. In questi vent’anni più volte è accaduto che è stata disposta l’esumazione di un morto, ma il corpo non era pronto per le cassettine e così è stato sepolto di nuovo con la vicenda che si è ripetuta con più persone e più volte con grande disappunto dei parenti e del comune. La vicenda la spiega l’assessore Natascia Bertozzi.

Quante sono le tombe in terra interessate dalla esumazione?

"In totale le esumazioni da programmare sono 51. In questo momento abbiamo pianificato di farne 16, liberando le prime due file che al momento possono essere riutilizzate per nuove sepolture. Speriamo al più presto di riuscire a procedere anche con le altre esumazioni nei cimiteri di Fiumicino e San Giovanni in Compito. A quel punto tutte e tre le zone dovranno essere lasciate libere affinchè la terra possa riposare per qualche mese prima di potere procedere a nuove inumazioni".

Quale è stata la motivazione principale del ritardo?

"Non possiamo parlare di vero e proprio ritardo, ma di impossibilità di procedere alle esumazioni per difficoltà tecniche dovute alla struttura del cimitero che limita fortemente l’accesso dei mezzi, costringendo in molti casi a operare manualmente e in qualche caso difficoltà organizzative. Al momento di procedere alle nuove inumazioni verranno attuati degli accorgimenti che permetteranno di accedere in autonomia all’area e potere procedere alle operazioni cimiteriali con i mezzi nei tempi stabiliti dalla norma".

Le famiglie sono state tutte preavvisate?

"Per potere procedere a questo tipo di operazioni è necessaria la collaborazione delle famiglie che devono compilare apposita domanda e indicare la nuova collocazione dei resti mortali".

Quando l’area sarà stata sistemata, quale destinazione avrà?

"Passato il tempo per il cosiddetto riposo della terra, quello tornerà a essere un campo di inumazione, anche se con una densità più bassa, garantendo la necessaria rotazione".

Perchè ci sono voluti vent’anni?

"La mancata necessità di disporre di nuovi campi ha fatto sì che i tempi si dilatassero e venissero poi ulteriormente allungati per i motivi tecnici. In questo momento la necessità di potere disporre di un ulteriore campo di rotazione non è rinviabile".