Parte la caccia ai fondi regionali Nuovi infissi per la ’Carducci’

di Luca Ravaglia

Le prime foto sono documenti storici. Immagini sbiadite dai decenni che raccontavano di una grande strada semideserta e di un imponente edificio che la dominava, sul lato opposto rispetto alle mura malatestiane. La scuola elementare Carducci dagli anni 30 del 900 ha accompagnato la crescita di innumerevoli generazioni di cesenati, che sono passati dal calamaio ai tablet, attraversando quasi un secolo di cambiamenti che hanno segnato la nostra città. E, di conseguenza, la scuola stessa. L’edificio in effetti già da tempo è alle prese con una serie di interventi di riqualificazione che ora sono in procinto di riguardare anche la sostituzione di tutti gli infissi del grande complesso di tre piani che ogni giorno accoglie tra le sue mura circa 200 studenti e 40 insegnanti.

Tramite una delibera di Giunta, è stata infatti ufficializzata la candidatura del progetto di fattibilità tecnico economica relativo alla riqualificazione energetica della scuola che, qualora dovesse rientrare nella graduatoria regionale, consentirà di finanziare il 70% dell’importo dei lavori che complessivamente ammontano a circa 400.000 euro.

"Ogni anno – commenta l’assessore ai Lavori Pubblici Christian Castorri – con particolare riferimento alle opere di adeguamento sismico e di efficientamento energetico, ci concentriamo su alcuni edifici scolastici per accrescere la vivibilità degli spazi e contribuire a un concreto miglioramento dell’offerta didattica. Una fase importante, che precede l’esecuzione dei lavori, riguarda il reperimento delle risorse e la redazione del progetto che, in questo caso, deve essere rispondente ai criteri fissati dalla Regione Emilia-Romagna. Investire sul fronte scolastico non è solo una priorità ma un dovere verso le nostre ragazze e i nostri ragazzi che tra i banchi di scuola danno avvio al proprio percorso di crescita e formazione".

Lo scorso gennaio la Regione ha infatti approvato il ‘Bando per il supporto ad interventi di riqualificazione energetica e miglioramentoadeguamento sismico degli edifici pubblici’ prevedendo, da parte degli enti candidati, il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico, uso razionale dell’energia, valorizzazione delle fonti rinnovabili e riduzione delle emissioni di gas serra. Il ‘Carducci’ di recente era stato interessato da interventi di efficientamento come la realizzazione di caldaia a condensazione, il sistema di telegestione impianto termico, l’impianto solare per la produzione di acqua calda e l’impianto fotovoltaico. I prossimi lavori legati agli infissi andranno a completare l’intervento complessivo di riqualificazione energetica.