Parte la Giostra in centro. Sfilano dame e cavalieri

Storie di dame e di cavalieri, di eroi e di miti. Cesena ieri è entrata nel clou delle iniziative organizzate in occasione dell’edizione 2025 della Giostra, evento firmato dall’omonima associazione e che ormai da anni si adopera per mantenere viva una delle tradizioni più longeve del nostro passato, dal momento che si svolse in maniera pressoché ininterrotta dal 1465 al 1838. A dare il via a questo appuntamento fu papa Paolo II che la concesse in privilegio perpetuo. ‘Perpetuo’ è un valore temporale che non ammette interpretazioni e che certamente vale anche per il nuovo millennio: dunque eccoci qua, ai tempi dei telefonini che non hanno ancora soppiantato la pergamena dalla cui lettura si origina l’inizio della sfida nella ‘grande piazza della città’, leggi piazza del Popolo.

Dopo l’abbinamento tra cavalieri e quartieri (va bene, contrade) come nella migliore tradizione medievale, tutta la settimana che volge ormai al termine è stata caratterizzata da eventi di vario genere, dalla processione al santuario della Madonna del Monte, fino alle visite guidate in centro storico per andare alla scoperta degli stemmi araldici collocati per l’occasione lungo le vie del cuore urbano. Ieri si è saliti di colpi con una programmazione iniziata già alla mattina, con animazioni ed eventi organizzati in diverse zone della città, che hanno visto protagonisti sbandieratori, figuranti e pure gli intrepreti del palio dell’anello. Alle 16 in piazza Almerici si sono esibiti gli armigeri della sala d’armi ‘Achille Marozzo’, mentre alle 18 da palazzo Guidi è partito l’immancabile – e affollatissimo – corteo in abiti storici. La giornata si è conclusa col banchetto serale propiziatorio.

Oggi invece ci sarà l’ultimo atto: alla mattina dalle 11 torneranno le animazioni, mentre al pomeriggio, a partire dalle 17, tornerà in scena la Giostra. Si sfideranno quattro quartieri, che andranno a caccia del Palio, attualmente detenuto dal Cervese Nord, vincitore della passata edizione. Tra i candidati in lizza, il Centro Storico cercherà di bissare il successo di due anni fa.

