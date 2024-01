Parte la prima camminata dell’anno

I camminatori e gli appassionati di walking si ritroveranno per la prima volta nel 2024 questa sera alle 20, alla stazione ferroviaria di Cesenatico, dove alle 20.16 prenderanno il treno per raggiungere Cervia, per poi far ritorno a piedi, camminando nel centro della città cervese, sul lungomare, per poi raggiungere Pinarella, Tagliata, Zadina, Ponente e il centro di Cesenatico. L’iniziativa apre un nuovo ciclo di camminate, con appuntamenti successivi tutti i lunedì e giovedì sera alle 20.30, al Palazzo del turismo "Primo Grassi" in viale Roma, nel centro di Cesenatico, per mantenere la forma fisica e prevenire le malattie.