Parte la rassegna Summer Seekers progetto educativo per ragazzi

Un percorso educativo rivolto ad adolescenti del territorio di San Mauro Pascoli e dintorni con attività artistiche e creative da svolgersi nei parchi pubblici del paese. Si tratta di ’Summer Seekers’, seconda edizione del progetto promosso dalla comunità Papa Giovanni XXIII con il contributo del Comune che si terrà in giugno e in luglio. Numerose le attività che saranno messe in campo per coinvolgere i giovani dai 13 anni in su, tra cui ’drum and dance’, street art, giocoleria, ’hand balance’, parkour e ’beat making’. I laboratori e le attività saranno gratuiti, si svolgeranno nei luoghi pubblici di San Mauro per stimolare i ragazzi a riscoprire e vivere il territorio, e si terranno sempre in orari serali.

Il progetto Summer Seekers sarà presentato alla cittadinanza con una serata di apertura e lancio giovedì alle 18.30 al Parco Aldo Moro. Dice la sindaca Luciana Garbuglia (nella foto con gli organizzatori): "Teniamo particolarmente a questo progetto promosso dalla Comunità Papa Giovanni, che ringraziamo, perché pone l’attenzione verso una fascia di età particolare, quella dell’adolescenza, non sempre facile da intercettare, proponendo attività che potranno senz’altro stimolare la creatività dei ragazzi, andando direttamente a coinvolgerli nei luoghi che frequentano, a partire dai nostri parchi pubblici, promuovendo un modo più creativo di fruire degli spazi che la nostra cittadinanza ha a disposizione". La responsabile del progetto è Emanuela Frisoni, affiancata da Axel Zinfollino e Giorda Saponi, Info al 348.2488139 e-mail: [email protected]

Ermanno Pasolini