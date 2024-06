Parte la stagione ippica. L’Ippodromo del Savio rimesso a nuovo dopo l’alluvione

Tutto è pronto all’Ippodromo del Savio per l’apertura della stagione 2024. Domani sera le luci del nuovo impianto di illuminazione si accenderanno alle 20.20 per le prove di qualifica; il programma che prevede otto corse prenderà il via alle 20.50. Sarà una delle serate più attese della stagione perché è sponsorizzata dal gruppo bertinorese Bronchi Combustibili che ogni anno chiama all’ippodromo centinaia di clienti e allestisce il parterre con moto e auto da corsa.

A illustrare le molte novità di quest’anno, dopo che nel 2023 la stagione fu messa in piedi rimediando in tempi record ai gravi danni causati dall’alluvione di un mese prima, con la conduzione di Francesca Ritti sono stati il presidente di Hippogroup Cesenate Massimo Umberto Antoniacci, il direttore generale Marco Fabio Rondoni, il responsabile dell’ufficio tecnico Walter Cesaron il responsabile della realizzazione della campagna pubblicitaria ideata da Pubblisole ‘L’Ippica Epica’, Matteo Di Lorenzo, il direttore marketing di Orogel che sponsorizzerà la 90ª edizione del Campionato Europeo, Luca Pagliacci, Luciano Poggi che condurrà come ogni anno ‘Cavalli in pista’ su Teleromagna, e il sindaco Enzo Lattuca, padrone di casa perché l’ippodromo fa parte del patrimonio del Comune di Cesena, ai quali si è poi aggiunto Riccardo Grassi, amministratore delegato Hippogroup Cesenate.

L’ippodromo, dopo i gravi danni subiti dall’alluvione 2023 (l’acqua arrivò a 180 centimetri di altezza) è stato rimesso a nuovo: la novità più importante, almento dal punto di vista economico (2 milioni di investimento) è l’impianto d’illuminazione eseguito dalla ditta C.M. Impianti srl di Melfi, in provincia di Potenza. Il nuovo impianto garantirà maggiore sicurezza da un punto di vista impiantistico e sismico, i nuovi corpi illuminanti con tecnologia Led hanno un’altissima efficienza luminosa che riduce la potenza necessaria per l’illuminazione.

Il restyling dell’ippodromo ha visto il completo rifacimento della pavimentazione del parterre, finito con una vernice a base di resine di colore verde con inserimento di una gigantesca ‘H’ che identifica Hippogroup. Nel parterre inoltre è stata ricavata la nuova “winner area” comunicante con la pista: si tratta di una innovazione spettacolarizzante per il pubblico e per gli operatori che permette di far arrivare i cavalli, all’atto della premiazione, a pochi centimetri di distanza dagli spettatori. La tribuna è stata caratterizzata con colori in linea con la nuova versione cromatica del parterre. È stato installato un nuovo impianto audio finalizzato a migliorare l’acustica ed enfatizzare i momenti ‘clou’ delle serate di corse in combinazione con gli effetti prodotti dall’illuminazione a led.

Nell’area delle scuderie, lo scorso anno fortemente danneggiata dall’alluvione, è stata ristrutturata buona parte dei box, e si è provveduto al completo rifacimento degli asfalti e dell’impianto idraulico. Sono state inoltre installate otto colonnine di erogazione e controllo dell’energia elettrica finalizzate all’ottimizzazione dei consumi nei picchi di attività.