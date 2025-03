Parte male la Cesena 2005, ko a Casalecchio

E’ iniziata con una sconfitta la seconda fase della stagione della Cesena Basket 2005, impegnata nel raggruppamento che mette in palio la permanenza in Divisione Regionale 1. La squadra di coach Marco Vandelli si è infatti arresa 72-57 (17-18, 37-33, 57-44) sul campo di Casalecchio, la compagine sulla carta più agguerrita del girone, che non per niente si è presentata al via già forte dei 4 punti conquistati nella prima parte del campionato negli scontri diretti contro l’altra squadra del suo precedente girone inserita nella stessa poule. Peccato, perché i cesenati, che in ogni caso hanno retto bene l’urto dei padroni di casa per i primi due quarti, erano reduci da quattro vittorie consecutive, che erano valse il tentativo in extremis, poi fallito, di agganciare il treno che conduceva verso i playoff. In effetti la sosta di tre settimane ha evidentemente pesato sulla condizione del gruppo, che peraltro domenica ha dovuto fare anche i conti con la defezione di uno dei suoi uomini di punta, Filippo Rossi, fermato da un attacco influenzale.

La sconfitta, che lascia dunque i biancazzurri a quota due punti (ereditati dalla prima fase) in ogni caso non compromette nulla dal momento che al termine del girone da sei, fatto di gare di andata e ritorno contro le quattro squadre non affrontate durante la prima parte della stagione, retrocederà soltanto l’ultima classificata.

La partita. Cesena ha sofferto la difficoltà a entrare in ritmo di Oscar Pezzi, condizionato quasi subito da una situazione falli molto pesante. Casalecchio d’altra parte ha giocato una partita intensa, costruendo la vittoria partendo da una difesa molto fisica: quando la fuga ha preso progressivamente sostanza, i bolognesi sono stati poi bravi a mettere la gara in frigo.

Il tabellino della Cesena Basket 2005: Montalti, Montaguti 14, Pezzi Oscar 4, Ricci, Nocerino 15, Bonfim, Torroni 6, Sangiorgi 2, Poggi 4, Pezzi Ivan 12. All: Vandelli. l.r.