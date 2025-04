Partita decisiva al Braglia: Cesena sfida Modena per i playoff

Partita della verità quella di Pasquetta, al Braglia, per i bianconeri. Il risultato positivo manterrebbe vive le ambizioni playoff del Cavalluccio, la sconfitta, viceversa, complicherebbe un cammino che si è messo in salita dopo i quattro pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque gare. Premessa doverosa per dire che lunedì pomeriggio Michele Mignani dovrà predisporre una formazione in grado di reggere l’urto contro i padroni di casa che, dopo la batosta rimediata nel derby contro il Sassuolo, devono vincere per archiviare definitivamente il discorso salvezza e magari sperare in qualche cosa in più da questo finale di stagione. Il tecnico bianconero ritrova Matteo Francesconi, al rientro dopo il turno di squalifica scontato contro il Frosinone, insieme a lui dovrebbe essere a disposizione anche Antonino La Gumina dopo quattro gare di assenza per il problema alla caviglia. Potrebbe ritornare nella lista dei convocati anche Flavio Russo alle prese con un problema ai flessori, nella migliore delle ipotesi sarebbe però utilizzabile solo per uno scorcio di gara. Per quanto riguarda la formazione, scontata la conferma della linea difensiva con Ciofi, Prestia e Mangraviti davanti a Klinsmann.

A centrocampo Francesconi tornerà ad occupare la casella centrale, con Calò e Saric mezzali, mentre corsie esterne affidate ad Adamo e Celia con Ceesay come prima alternativa soprattutto per la fascia destra. I punti interrogativi riguardano, come sempre, lo schieramento dalla cintola in su dove ci sono cinque candidature per due maglie da titolari. La soluzione con Antonucci falso nueve, vista contro i ciociari, non ha convinto un granché, più probabile quindi rivedere Cristian Shpendi dal primo minuto con a fianco uno tra Tavsan, Berti o lo stesso Antonucci a supporto. Da non escludere l’ipotesi La Gumina al fianco del gemello, anche se occorrerà verificare la condizione atletica dell’ex blucerchiato dopo il mese di stop.

Un’occhiata agli avversari: anche il tecnico degli emiliani Paolo Mandelli si affida alla difesa a tre, centrocampo invece a quattro e davanti gioca con due centrocampisti, Caso e Palumbo, bravi negli inserimenti, a supporto dell’unica punta che potrebbe essere uno tra Gliozzi o Pedro Mendes. Per quanto riguarda i numeri Modena e Cesena viaggiano a braccetto in fatto di gol subiti, 41 per entrambe, ed anche sulle reti realizzate c’è una quasi parità: 42 quelle bianconere, una in meno per i canarini. I tre punti di distacco in classifica a favore del Cavalluccio sono dovuti al minor numeri di vittore rimediate dalla formazione di Mandelli : 9 in tutto contro le 11 del Cesena, non compensate da qualche pareggio in più (14 contro 11) e una sconfitta in meno (10 contro le 11 romagnole). Per quanto riguarda il bilancio casalingo dei modenesi, su 16 incontri 6 sono stati i successi, 7 i pareggi e solo 3 le sconfitte. Ad espugnare il Braglia sono stati Cittadella e Sampdoria all’andata e poi il Sassuolo sabato scorso.

Andrea Baraghini