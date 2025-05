Partita del Cuore: Cesena trionfa contro Forlimpopoli per beneficenza

Si conclude con la classica ‘Partita del Cuore’ la stagione del Cesena ospitato, ieri pomeriggio, dal Forlimpopoli allo stadio Giacomo Filippi. L’occasione è la 18ma partita di chiusura della squadra bianconera ospitata dal Forlimpopoli 1928. Un classico di fine stagione organizzato dalla società artusiana, col patrocinio dell’Amministrazione comunale, con l’incasso a favore del comitato della Croce Rossa di Forlimpopoli e Bertinoro interamente devoluto ad alcune famiglie in difficoltà del territorio.

La giornata, in parte, è stata ostacolata dalla pioggia battente che ha costretto gli spettatori, compresi i baby del settore giovanile di casa al completo, al riparo dell’ombrello vista la tribuna, da oltre dieci anni, ancora scoperta dopo il crollo della copertura per una nevicata nel 2012. Nei 70’ minuti di gioco, vista la pioggia, le due squadre hanno cercato di dimenticare l’amaro esito degli spareggi.

Il Cesena di Michele Mignani, uscito sconfitto da Catanzaro (1-0) dal primo turno dei playoff per la salita in serie A. E il Forlimpopoli, di mister Fabio Dall’Ara, che non è riuscito a evitare la retrocessione in Prima Categoria, battuto (0-3) nei playout di Promozione dal Bellariva.

I padroni di casa hanno tenuto per quasi un quarto d’ora il nulla di fatto sbloccato, al 13’, da Francesconi con un preciso rasoterra. Dopo l’occasione del pareggio dei biancoazzurri con Ercolani, ribattuta nei pressi della porta, il Cesena ha raddoppiato con l’incornata di Ciofi per poi chiudere il primo tempo sullo 0-4 grazie alla doppietta, in contropiede, realizzata da Pieraccini. Ad inizio e fine ripresa le due reti, da posizione ravvicinata, di Calò, intervallate dalla realizzazione, con un tiro a giro, di Bastoni e dal preciso pallonetto di Donnarumma. Il Forlimpopoli ha sfiorato il gol della bandiera con Giorgioni e, per un paio di volte, con Dall’Ara, nelle vesti di allenatore-giocatore, memore della sua antica classe.

Questo il tabellino del match. Forlimpopoli: Billi (1’ st Neri); Dotti, Ruscelli (1’ st Gugnoni); Severi, Buscherini Persiani (1’ st Di Modica); Cenerini, Dall’Ara, Giorgioni, Ercolani (1’ st Dervishi), Signore (10’ st Lodi). A disp. Radoi, Zauli, Benini, Vokkri.All. Dall’Ara. Cesena: Siano, Mendicino, Pitti (1’ st Coveri); Manetti (1’ st Celia), Berti, Piacentini (1’ st Coveri); Ciofi (1’ st Donnarumma), Adamo (1’ st Tavsan), Mangraviti (1’ st Russo), Francesconi (1’ st Bastoni), Pieraccini (1’ st Calò). A disp.Klinsmann, Pisseri. All. Mignani.