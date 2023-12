Partita la demolizione del ponte di via Roma

Sul ponte di viale Roma, che lo ricordiamo è stato completamente chiuso al traffico, sono iniziati i lavori di demolizione. Si incomincia dunque a far sul serio, dopo i problemi riscontrati il mese scorso, quando la ditta non riusciva a mettere a secco l’area di cantiere ed è stato necessario inserire delle palancole d’acciaio in profondità. Dopo la conclusione di tale lavoro, il sopralluogo dei tecnici del Comune e della stessa ditta appaltatrice, ha evidenziato un deterioramento profondo della struttura portante, che ha obbligato l’Amministrazione a chiudere al traffico il tratto di viale Roma che passa sopra la Vena Mazarini. Inizialmente, per evitare di bloccare la circolazione, si era ipotizzato di intervenire su un tratto di strada per volta, consentendo il traffico a senso unico alternato e regolato da un semaforo. La constatazione di una condizione strutturale più critica di quanto previsto, ha obbligato ad una scelta differente per motivi di sicurezza, in primo luogo dei lavoratori, ma anche dei veicoli e delle persone in transito. L’aspetto positivo è che in cinque mesi dovrebbero essere ultimati i lavori, quindi a maggio, quando inizieranno gli eventi della stagione 2024, la viabilità dovrebbe essere ripristinata, con un ponte di viale Roma completamente nuovo e sul quale potranno tornare a transitare anche i pullman, gli autobus ed i camion che riforniscono alberghi, ristoranti e stabilimenti balneari.

La viabilità nel frattempo è cambiata e chi proviene da monte può svoltare a sinistra in via Nino Bixio che rimane a senso unico nel tratto iniziale, o a destra su viale Cesare Abba, creando di fatto due percorsi alternativi in direzione monte mare. Gli automobilisti che provengono dalla zona a mare del ponte, sono possibili le svolte verso nord e in direzione sud, utilizzando viale Edmondo De Amicis. Per i lavori di sistemazione e consolidamento strutturale del ponte di viale Roma che è stato costruito quasi ottant’anni fa dopo la Seconda guerra mondiale, sono stati inseriti a bilancio 1 milione 600mila euro di spesa, dei quali 800mila euro sono garantiti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, noto ormai a tutti come Pnrr, e 800mila li versa invece il Comune. L’appalto se lo è aggiudicato la Rete Costruttori Bologna, che li ha affidati alla ditta consorziata Comer di Bellaria Igea Marina. Dal punto di vista pratico l’intervento di consolidamento prevede interventi sulla soletta, sulle travi a sbalzo e sulle travi principali. A seguire si procederà al rifacimento della pavimentazione stradale e dei marciapiedi laterali, mentre gli enti gestori dei servizi installeranno i collegamenti di luce, acqua, gas, fognature, linee telefoniche e fibra.

Giacomo Mascellani