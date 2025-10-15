Sanità pubblica a caro prezzo

Massimo Pandolfi
Sanità pubblica a caro prezzo
Cesena
CronacaPartita la lunga avventura di Miss Mamma Italiana 2026
15 ott 2025
REDAZIONE CESENA
Partita la lunga avventura di Miss Mamma Italiana 2026

Sabato a Cesena si è svolta la prima selezione per l'elezione di "Miss Mamma Italiana 2026".

Sabato a Cesena si è svolta la prima selezione per l’elezione di “Miss Mamma Italiana 2026”. La giuria ha...

Sabato a Cesena si è svolta la prima selezione per l’elezione di “Miss Mamma Italiana 2026”. La giuria ha...

Sabato a Cesena si è svolta la prima selezione per l’elezione di “Miss Mamma Italiana 2026”. La giuria ha proclamato vincitrice Valentina Crescimbeni, 29 anni, commessa, di Longiano, mamma di Enea e Ludovico, di 3 anni e 3 mesi; la fascia “Miss Mamma Italiana Gold” (riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni), è andata a Livia Collini, 52 anni, impiegata, di San Giorgio, mamma di Simone di 26 anni; mentre la fascia “Miss Mamma Italiana Evergreen” (riservata alle mamme con più di 56 anni) è andata a Petronilla Campagna, 57 anni, colf, di Gambettola, mamma di Francesco di 35 anni.

Queste le altre mamme premiate: “Miss Mamma Mio” Ilenia Milandri, 54 anni, operaia, di Cesena, mamma di Riccardo di 19 anni; “Miss Mamma Fashion” Mary Cabral, 44 anni, imprenditrice, di Cesena, mamma di Gabriel di 17 anni; “Miss Mamma Sorriso” Natalia Marchuk, 35 anni, domestica, di Cesena, mamma di Jennifer di 11 anni; “Miss Mamma Glamour” Katia Perepelytsya, 48 anni, operaia, di Longiano, mamma di Barbara, Michelle ed Emma; “Miss Mamma Sprint” Elisa Fattini, 49 anni, operaia, di Roncofreddo, mamma di Giulia di 23 anni; “Miss Mamma Arianne” Elena Bernabini, 37 anni, commessa, di Roncofreddo, mamma di Cinzia ed Allyson.

