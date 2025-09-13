Partita la ’staffetta’ dei sindaci

Tre sindaci a piedi. Da ieri a domani incontro con i sindaci d’Alto Savio, a ogni piè sospinto, lungo le tappe iniziali del "Cammino di San Vicinio". E’ tornata, infatti, per la sua seconda edizione, l’iniziativa "Un sindaco in cammino", promossa dall’associazione "Il Cammino di San Vicinio", messa in calendario in occasione dell’Anno Giubilare 2025. Una coinvolgente iniziativa che vede i sindaci dell’alta Valle del Savio e vari pellegrini camminare insieme, lungo quel suggestivo "Cammino", dedicato al patrono della città di Sàrsina. Un "Cammino", che si sviluppa ad anello, per 16 tappe e per circa 300 chilometri, tra monti, boschi, foreste, lungo sentieri e mulattiere, con partenza e arrivo a Sàrsina, sino al crinale tosco-romagnolo, toccando nel suo snodarsi varie località del territorio cesenate, aretino, riminese. Una iniziativa promossa con l’obiettivo di sensibilizzare le comunità attraversate sul valore del cammino come strumento di aggregazione e promozione territoriale. Un itinerario avvolto da uno straordinario ambiente naturale (tocca anche il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi anche nelle zone dove si trovano l’eremo di Camaldoli e il santuario francescano della Verna). Un percorso immerso nella natura e intinto in storia e storie plurimillenarie. Primo passo dei viaggiatori, dunque, ieri mattina alle 8 per cominciare a percorrere "Il Cammino", quando tutti i camminatori si sono portati davanti alla Cattedrale di Sàrsina, muniti di scarponi ai piedi e zaino in spalla. Il sindaco di Sarsina, Enrico Cangini, che ha percorso tutto "Il Cammino" nella prima edizione del 2024, ha passato il testimone ai colleghi Enrico Spighi, primo cittadino di Bagno di Romagna, e a Enrico Salvi, sindaco di Verghereto, che guideranno le tappe successive del "Cammino". Durante le tre giornate, i partecipanti percorreranno a piedi le prime tre tappe del "Cammino", tappe che si snodano da Sàrsina a Quarto per 20,4 chilometri, da Quarto di Sàrsina a Acquapartita di Bagno per 15,6, e da Acquapartita a Bagno per 17,1 chilometri. L’organizzazione ha previsto un servizio navetta attivo ogni giorno a fine tappa, per garantire il rientro al punto di partenza a coloro che non pernottano fuori.

"L’iniziativa – sottolinea l’associazione "Il Cammino di San Vicinio" – vuole essere un’occasione d’incontro, condivisione e riflessione tra amministratori, pellegrini e camminatori, promuovendo al tempo stesso i valori del cammino lento e del turismo sostenibile della collina e dell’Appennino". Per partecipare alle tappe del "Cammino di San Vicinio", che avranno un numero massimo di partecipanti, è necessario contattare Spadino al numero telefonico 328/7329972.

Gilberto Mosconi