La partita sospesa a Gambettola: “Non ci sono stati insulti razzisti”

Gambettola, 11 aprile 2025 – Nessun episodio relativo ad insulti di stampo razzista, stando alla decisione del Giudice Sportivo su quanto accaduto domenica scorsa nel turbinoso secondo tempo tempo dell’incontro di calcio disputatosi a Gambettola fra Junior Gambettola e San Colombano Italtex (frazione di Meldola), per il campionato di seconda categoria girone O.

La partita è stata sospesa per colluttazione tra i giocatori. Tutto ha avuto inizio a venti minuti dal termine, quando l’arbitro Chionco di Cesena ha concesso una punizione allo Junior Gambettola, fra i giocatori Modre Zoubaiduo (San Colombano) e Giacomo Faenza (Junior Gambettola) ha avuto inizio un battibecco sfociato in spintoni e colpi proibiti. Entrambi sono stati espulsi. Mentre Faenza si è accomodato in tribuna, Modre Zoubaiduo a fatica è stato convinto dai compagni ad abbandonare il campo, ma la tensione si è spostata nello spazio che divide il campo dalle tribune dove la situazione è degenerata e l’arbitro ha sospeso l’incontro.

Stando a quanto riferito dal San Colombano ci sarebbe stato un grave insulto razzista rivolto a Modre Zoubaiduo, mentre il dirigente Natalino Nuti dello Junior Gambettola ha riferito che il presunto insulto non era stato assolutamente sentito né da lui né dai propri giocatori.

Nel responso del Giudice Sportivo non si trova alcun riferimento ad insulti razzisti, e le sanzioni hanno riguardato altri comportamenti scorretti. Entrambe le società hanno subito la sanzione della sconfitta per 0 a 3, più un punto di penalità. Faenza è stato squalificato per quattro giornate per aver tenuto nei confronti dell’avversario un comportamento violento ed aggressivo, avendolo afferrato e trattenuto verso l’esterno del campo di gioco per poi spingerlo violentemente a terra, provocandone la reazione e dando inizio ad una violenta colluttazione che ha coinvolto giocatori di ambedue le società.

Anche Modre Zoubaiduo è stato squalificato per quattro giornate per aver colpito con calci e pugni giocatori avversari, causando anch’egli la violenta colluttazione tra giocatori di entrambe le società.

Resta il fatto che quanto è successo nella partita tra Junior Gambettola e San Colombano la è stato tutto meno che edificante. Ma la reazione dell’allenatore del San Colombano Paolo Turci non si è fatta attendere: “Dopo le innumerevoli frasi razziste e discriminatorie subite dal pubblico e da alcuni giocatori avversari, con testimoni a supporto, viene da chiedersi: questa è la giustizia ed il contrasto al razzismo? Credo che debbano essere fatte delle riflessioni importanti. Se i ragazzi lo vorranno la società li supporterà per rivolgersi alla giustizia ordinaria”.