Partita sospesa per rissa: "Falsità contro di noi"

Proseguono gli strascichi relativi all’incontro del campionato di seconda categoria girone O, andato in scena domenica scorsa fra Junior Gambettola e San Colombano Italtex. Durante la ripresa l’arbitro ha sospeso la gara per i tafferugli scoppiati in campo e poi proseguiti nello spazio che divide il terreno di gioco dalle tribune del ’Comunale’ di Gambettola. Il punto focale che sta tenendo banco sono gli insulti razziali che, da parte del San Colombano, si dice siano stati pronunciati nei confronti di due calciatori della squadra ospite. Da parte dello Junior Gambettola da subito è stato sottolineato che nessuno pare avere sentito tali insulti. Il giudice sportivo ha preso provvedimenti nei confronti di entrambe le società e dei due calciatori che sono stati al centro dei primi scontri, ma sul comunicato non si parla in nessun modo di razzismo. Da questo adesso si sta alimentando la polemica: da parte del San Colombano si ribadisce infatti che ci sono state innumerevoli frasi razziste da parte del pubblico e di alcuni calciatori dello Junior Gambettola. A queste dichiarazioni lo Junior Gambettola risponde affidandosi all’avvocato Riccardo Luzi, di seguito riportiamo alcuni passaggi.

"Asd Junior Gambettola in persona del legale rappresentante pro tempore che sottoscrive per adesione e mandato mi incarica di redigere la presente per rispondere agli articoli di stampa pubblicati in data odierna". L’avvocato Luzi prosegue in questo modo: "Le accuse che si leggono sono del tutto infondate e ledono la reputazione non solo della ASD Junior Gambettola ma di un intero territorio che si riconosce nei valori sportivi e sociali portati avanti in questi anni. Famiglie, pubblico e giovani sportivi additati in modo ingiusto per fatti inesistenti". Viene anche ricordato come nel comunicato che riporta le decisioni del Giudice Sportivo non si fa cenno ad insulti o frasi di stampo razzista e che durante un incontro di calcio avvengono falli, si pronunciano frasi che a volte vanno oltre anche al limite dell’agonismo ma che sono cosa ben diversa dal razzismo. Poi l’avvocato Riccardo Luzi conclude cosi: "Asd Junior Gambettola ritiene di aver subito in questi giorni un danno alla propria immagine e di aver patito delle accuse ingiuste ma soprattutto i fatti e i progetti realizzati in tutti questi anni parlano da soli e non si possono cancellare per una partita".

Roberto Daltri