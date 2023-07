Partito Repubblicano di Cesenatico partecipa al lutto per Gilberto Savini Il Partito Repubblicano di Cesenatico partecipa al lutto per la scomparsa di Gilberto Savini, ricordato come uomo di fede repubblicana, lavoratore dell'Ausl di Cesena e appassionato di calcio. I funerali si sono svolti ieri.