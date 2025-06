"Parto alle 6.30 da casa e pedalare è rilassante"

Laura Gennaretti (nella foto) vicecomandante della polizia locale di Cesena ha aderito al progetto ‘Bike to work’.

Gennaretti, perché sostiene il progetto ‘Bike to work’?

"Per me è rilassante andare al lavoro in bici. Uscire dal lavoro e mettersi in sella alla bicicletta è un piacere. Il traffico delle auto mi stressa. Pedalando arrivo a casa rilassata".

Fa tanti chilometri ogni giorno?

"Lavoro nella polizia locale di Cesena, e abito nel comune di Cervia. La distanza da casa mia al luogo di lavoro è di 12 chilometri all’andata e 12 al ritorno".

L’allenamento aiuta?

"Decisamente. Ho 57 anni, sono molto sportiva e pratico il podismo da 10 anni".

In estate non è troppo caldo?

"No. Parto alle 6.30 da casa e torno alle 14. Sono attrezzata bene, con luci e specchietto".

La strada nasconde delle insidie per i ciclisti?

"Giro con la consapevolezza che sulla strada il ciclista è l’utente debole e quindi faccio molta attenzione. Ci vuole prudenza in bicicletta".

La bici per lei è una scelta di vita...

"Diversi anni fa ho fatto questa scelta di muovermi il più possibile in bici. Ero arrivata al limite dello stress da automobile e volevo provare qualcosa di diverso e più ecologico. Vado a lavorare in bicicletta anche sotto la pioggia e in inverno con il freddo. Trovo che andare in bici sia molto rilassante".

Ma non è complicato fare quasi 12 chilometri in bici sotto la pioggia e poi entrare al lavoro?

"Con il cambiamento climatico le giornate di pioggia sono poche. Le previsioni meteo sono molto precise e in tutto in un anno prenderò cinque giorni di pioggia. Ho un abbigliamento ad hoc per estate e per l’inverno, con il cappellino e i pantaloni antipioggia".

E quando arriva in ufficio?

"In ufficio ho la possibilità di farmi una doccia e cambiarmi e di indossare la divisa. Mi sposto con la bici elettrica perché 12 km sono impegnativi. Ci metto 25 minuti che è lo stesso tempo che impiegherei in macchina. Dal primo dicembre con ‘Bike to work’ ho guadagnato 350 euro. L’incentivo va bene così".