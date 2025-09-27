Partono i ’Giochi in galleria’ alla biblioteca

La Biblioteca Comunale e la Galleria d’arte di Cesenatico in autunno apre un ricco calendario di eventi, con proposte culturali dedicate a più pubblici. Da martedì parte "Giochi in Galleria", una nuova rassegna di incontri serali di giochi da tavolo rivolti ad adulti e ragazzi, organizzati in collaborazione con le associazioni Area Games e Amarboard Romagna, che gestiranno i tavoli da gioco. Si gioca di sera a partire dalle 21, la partecipazione è gratuita e si terranno cinque appuntamenti sino al 18 novembre.

Per i volontari di "Nati per leggere" si terrà invece in corso di formazione organizzato dal Centro per la Salute del Bambino Onlus di Trieste, con l’obiettivo di formare nuovi volontari e fornire competenze per affiancare le famiglie nella lettura ai bambini in età prescolare, promuovendo lo sviluppo del linguaggio e del legame affettivo. Le iscrizioni sono aperte fino al 29 settembre ed il corso consisterà in una parte di formazione a distanza e un incontro conclusivo in presenza che coprirà l’intera giornata di sabato 8 novembre, nella Biblioteca Comunale di Cesenatico. Gli iscritti dovranno garantire la partecipazione ad almeno quattro iniziative di lettura del progetto locale NpL. Verranno selezionati al massimo 25 partecipanti, con priorità per i residenti nel comune di Cesenatico; sul sito della biblioteca sono presenti tutte le informazioni.

Ad ottobre partirà la ventesima edizione di "Chi legge…piglia pesci", il ciclo di letture per bambini, nell’ambito del programma nazionale "Nati per Leggere". L’iniziativa prevede incontri settimanali in biblioteca, con letture animate e laboratori creativi condotti da autori, lettori e illustratori per l’infanzia, nel periodo da novembre 2025 a febbraio 2026. La partecipazione è libera e gratuita. Il calendario degli incontri inizia giovedì 30 ottobre alle ore 17 con le letture di Giuditta Matteucci; mercoledì 12 novembre sempre alle 17 interverrà Raffaele Maltoni, giovedì 4 dicembre Elisa Mazzoli, mercoledì 14 gennaio Lia Finato, giovedì 29 gennaio Elena Barducci, venerdì 6 febbraio letture con Lorenzo Borghetti ed infine giovedì 26 febbraio letture con Elisa Mazzoli.

Giacomo Mascellani