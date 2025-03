Partono i lavori di miglioria alla rete fognaria

Parte in questi giorni a Torre del Moro, nelle vie Dismano e Lerici, il cantiere Hera per i lavori di ottimizzazione della rete fognaria cittadina.

I lavori riguardano, nello specifico, la costruzione di due rami di fognatura. Il ramo principale ha origine nel parcheggio antistante lo stabilimento Orogel e recapita nel pozzetto di via Voltri. Il diametro del tronco è di 250 mm e si sviluppa per circa 580 metri nelle vie Giulio Pastore e Dismano. Il ramo secondario è al servizio delle abitazioni di via Lerici. Si sviluppa per circa 183 metri ed è realizzato con tubi del diametro di 200mm. Ha origine nell’estremità est della via e recapita nel ramo principale, in prossimità dell’incrocio di via Lerici e via Dismano.

Questo intervento permetterà il recapito in fognatura dei reflui delle abitazioni presenti lungo il lato destro (direzione Sud-Nord) della via Dismano e lungo via Lerici; inoltre il collettore consentirà il conferimento dei reflui provenienti dalla ditta Orogel, situata nella parte terminale dell’intervento.

L’opera, il cui costo è di circa 725 mila euro, andrà ad integrare il contesto di reti di drenaggio esistenti, già presenti e in esercizio, che recapitano all’impianto di depurazione di via Calcinaro.

Il cantiere, secondo il cronoprogramma, durerà circa cinque mesi con chiusura totale della viabilità per fronti di avanzamento per minimizzare i disagi alla circolazione stradale.

L’impresa che effettua i lavori per conto di Hera ha già installato da venerdì scorso la segnaletica per la viabilità alternativa del primo tratto di interventi e procederà per stralci funzionali.

Hera ricorda che per segnalazione guasti, rotture, emergenze varie è sempre attivo il numero gratuito di pronto intervento 800 713 900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.