Partono i lavori in piazza del Monte

In vista della bella stagione, sul territorio proseguono i lavori in calendario nel Piano asfalti 2025 del Comune di Cesenatico. Domani la ditta Romagnola Strade aprirà il cantiere per eseguire i lavori sul porfido del parcheggio di piazza del Monte e nella prima parte di via della Repubblica. L’intervento riguarda la porzione del parcheggio in prossimità dei bagni pubblici, dove la pavimentazione necessita di essere ripristinata. Successivamente le maestranze interverranno sempre in centro in via Marconi, viale Roma, via della Repubblica e la rotonda all’incrocio tra viale della Repubblica e viale Bologna.