Partono i lavori per due scuole con Bonaccini

Domani alle 11 a San Mauro Pascoli si terrà la cerimonia di posa della prima pietra di inaugurazione dei lavori per la realizzazione del nuovo polo per l’infanzia Giancarlo Cerini e alle 11:30 della nuova mensa scolastica del plesso M. Montessori. Interverranno la sindaca Luciana Garbuglia, il dirigente scolastico Jaime Enrique Amaducci, la presidente del Centro Studi Giancarlo Cerini Loretta Lega e il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. Dice la sindaca Luciana Garbuglia: "È un onore per me dare avvio oggi a questi due progetti. Grazie alle risorse del Pnrr avviamo, dunque, il processo di innovazione della scuola sia sotto il profilo delle infrastrutture che della didattica. Questi importanti finanziamenti ci consentono la costruzione della nuova scuola che vogliamo per i nostri bambini e ragazzi, inclusiva, innovativa, accogliente, sostenibile e sempre più ricca di servizi". Il progetto del nuovo Polo dell’infanzia prevede la realizzazione di 5 nuove sezioni integrate in un unico edificio di 1295 mq, nell’ottica di privilegiare la continuità tra l’esperienza pedagogica del Nido, 2 sezioni e della scuola dell’infanzia, 3 sezioni. L’importo dell’intervento è di 3 milioni e 190mila euro, di cui 2 milioni 915mila 700 euro finanziati con i fondi del Pnrr. Il nuovo Polo dell’Infanzia sarà intitolato a Giancarlo Cerini, grande pedagogista, ispettore e dirigente tecnico del Ministero dell’istruzione, cittadino forlivese che ha operato anche sul territorio di San Mauro Pascoli, recentemente scomparso. L’intervento alla scuola primaria Montessori prevede la realizzazione di un edificio vicino a quello esistente: la nuova mensa scolastica che sarà in grado di soddisfare i fabbisogni di 250 studenti. La scuola primaria Montessori ospita 455 alunni dei quali 179 usufruiscono del servizio refezione. L’intervento amplierà quindi l’offerta del servizio di refezione fino ad almeno 250 alunni (10 classi). Anche questo intervento è finanziato dalle risorse del Pnrr per un importo di 819mila euro con un contributo del Comune di 600mila euro per un costo complessivo di un milione 419mila euro.

Ermanno Pasolini