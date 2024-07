Partono i Notturni alle Conserve. La classica nel cuore del borgo

Il calendario dei Notturni alle Conserve è pronto per regalare martedì d’estate sotto le stelle. La cornice è quella dell’incantevole piazzetta delle Conserve sul cui palco allestito nel cuore del borgo marinaro, si esibiranno musicisti classici selezionati dal direttore artistico maestro Thomas Cavuoto, musicista del Teatro alla Scala. Il primo appuntamento è stasera alle 21 con un quartetto di fiati composto da Claudio Conti al clarinetto, Federica Bacchi al flauto, Massimo Mondaini al corno, Marina Martelli al fagotto. Questa formazione eseguirà brani di Rossini, tra cui il Barbiere di Siviglia, Gambaro e Spiess. Il 16 luglio, sempre alle 21, andrà in scena il Galà dell’Operetta – Carosello Americano con alle voci Umberto Scida e Marina Bonansone, mentre al pianoforte ci sarà Denis Biancucci. Conclude il mese di luglio, il 23, il duo viola e pianoforte composto da Thomas Cavuoto, viola della falange romagnola del teatro più famoso, e Manila Santini al piano, i quali eseguiranno brani di Schumann, Glinka e Bruch. Il 6 agosto si esibirà un trio insolito, clarino, chitarra, fisarmonica. Sul palco della Conserva saliranno Luca Troiani al clarino, Davide Salvi alla fisarmonica e Gabriele Falchieri alla chitarra, per proporre brani di Rossini e Mozart, con un’incursione di Casadei. Martedì 13 agosto ci sarà una serata che guarda ad oriente e alla sua filosofia con il quartetto Yugen. I protagonisti saranno Simona Cavuoto al violino, Malgorzata Maria Bartman alla viola, Ulyana Skoroplyas al violoncello e Nicola Pantani al pianoforte, i quali porteranno in scena brani di Mahler, Schubert, e Strauss. L’ultimo appuntamento della stagione è in calendario il 20 agosto, quando un quartetto di ottoni spazierà dal classico al moderno grazie ad una selezione di brani di Monteverdi, Purcell e Verdi. Ad eseguirli saranno Luigi Zardi alla tromba, Andrea Pompili al trombone basso, Marco Tampieri alla tromba e Luca Braghiroli al trombone. I Notturni alle Conserve sono tutti ad ingresso libero e, in caso di maltempo, saranno eseguiti al Teatro Comunale. In un ambiente unico, completamente pedonalizzato e dove il tempo sembra essersi fermato, questi concerti riescono ad attrarre un pubblico importante e dare spessore al panorama di eventi culturali proposti dal Comune di Cesenatico. Info allo 0547 79274, inviando una mail a cultura@comune.cesenatico.fc.it, oppure recandosi all’Ufficio Cultura e Teatro in via Armellini dove c’è il Museo della Marineria.

Giacomo Mascellani