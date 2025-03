Partono le opere, Buonguerrieri:: "Al lavoro per il secondo stralcio"

"Dopo le riunioni con i sindaci interessati, Enrico Salvi di Verghereto, Claudio Marcelli di Pieve Santo Stefano ed Enrico Cangini di Sarsina, abbiamo mantenuto alta l’attenzione del Governo sulle opere necessarie a riaprire un’arteria strategica per il nostro territorio, chiusa da decenni, un impegno profuso nel tempo che ha condotto al finanziamento ministeriale per i lavori del primo stralcio, di circa 5 milioni di euro: un risultato di cui siamo soddisfatti, perché finalmente partono le opere". Lo afferma il deputato Alice Buonguerrieri che esprime la soddisfazione di FdI. La strada è la ex Ss Tiberina 3Bis, nel tratto di valico tosco-romagnolo Valsavignone di Pieve S. Stefano-Canili di Verghereto, chiusa da un quarto di secolo. "Continueremo – va avanti – a lavorare perché si proceda celermente anche all’altro stralcio". In merito è intervenuta anche la Confartigianato: "Le infrastrutture sono fondamentali per lo sviluppo dei territori montani, questo può rappresentare una svolta".