Partono ’Passi e parole di vino’. Mostra d’arte alla cantina Braschi

Da oggi a domenica alla cantina Braschi l’esposizione "Braschi tra arte e vino". In mostra una serie di opere dalla collezione privata del gallerista Andrea Braschi, figlio del fondatore della cantina Braschi, con grafiche, incisioni e litografie di Giorgio De Chirico, Andy Warhol, Marino Marini, Joan Mirò, Keith Haring. L’esposizione sarà visitabile gratuitamente oggi e domani dalle 17 alle 22, domenica dalle 10 alle 18. La mostra fa parte della due giorni "Passi e parole di vino" realizzata in collaborazione con le cantine di Mercato Saraceno, Unione Comuni Valle del Savio, Visit Romagna e Dmc. Per la cantina Braschi si tratta del primo di una serie di eventi in programma fino a luglio che prevede focus, degustazioni, trekking e iniziative in collaborazione con artigiani e produttori del territorio. Il secondo appuntamento è in programma giovedì 24 alle 17 con un "Viaggio nelle sottozone del Romagna Sangiovese" con un focus sui vini di Bertinoro.