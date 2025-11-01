Partorisce in casa e lascia il bebè vicino a un cassonetto

Ha partorito in casa nella notte, poi ha avvolto il bebè in una copertina e lo ha abbandonato in strada accanto a un cassonetto dei rifiuti. Fortunatamente il neonato è stato raccolto e salvato poche ore dopo dai carabinieri e dai sanitari del 118: la stessa madre, in stato confusionale, ha lanciato l’allarme richiedendo il soccorso. La sconcertante vicenda è avvenuta a Calisese, alla periferia di Cesena. Ora il bimbo è ricoverato nel reparto di terapia intensiva neonatale dell’ospedale Bufalini, ma non è in pericolo di vita. Restano da valutare le conseguenze del freddo patito nel periodo in cui è rimasto esposto all’esterno, poco distante dall’abitazione della madre. Anche lei è ricoverata in ospedale, piantonata dai carabinieri. È stata interrogata ieri mattina e per lei si profila l’imputazione per tentato infanticidio.

La donna ha una trentina d’anni e un’occupazione più o meno stabile, ma è stata dichiarata affetta da un lieve deficit cognitivo, vive con i genitori. Che in televisione hanno dichiarato: "Ci aveva detto di non essere incinta, diceva soltanto che aveva un’infiammazione all’utero". Il compagno, il padre del neonato, è un cinquantenne, non vive con lei. Sapeva però della gravidanza e anche lui, nella stessa nottata, avrebbe telefonato al 118 avvisando che la compagna stava per partorire ed era in difficoltà. Traspare evidente una condizione di fragilità della coppia, conosciuta dai servizi socio-sanitari. In merito alla sua condizione la donna aveva avuto almeno tre incontri con una psicologa dell’Ausl Romagna e aveva avanzato una richiesta di aborto terapeutico poiché, avendo superato i mesi entro i quali è legale accedere a un’interruzione volontaria di gravidanza, cercava un’altra strada per evitare quella maternità non desiderata. Tuttavia, la certificazione richiesta non aveva trovato sostanza e le era stato consigliato di proseguire la gravidanza e dare in adozione il nascituro appena avvenuto il parto, come succede in casi di questo genere. La donna però, benché fosse noto il tempo in cui avrebbe potuto dare alla luce il bimbo, ha interrotto i rapporti con l’Asl e ha voluto partorire da sola in casa, per abbandonare poi il neonato all’aperto.

I carabinieri hanno effettuato accertamenti e rilievi tecnici nei luoghi interessati dall’evento – col conseguente sequestro di materiale probatorio (sia nell’abitazione e nel luogo del rinvenimento del neonato che all’ospedale, dove donna e bimbo sono stati poi ricoverati) – e l’assunzione di informazioni per la ricostruzione dei fatti e l’accertamento delle eventuali responsabilità.