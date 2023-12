Party a cielo aperto dei Soul Fingers per festeggiare l’arrivo del 2024

Un party a cielo aperto per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. É targata Soul Fingers la grande festa che si terrà a Mercato Saraceno il 31 dicembre, organizzata dalla Pro loco di Mercato e dal Comune. La famosa festa Soul Funk Disco & Black Power Sounds animerà Piazza Mazzini con la selezione musicale dei Dj Cavallaro (nella foto) e Volumetrica. La festa inizierà alle ore 22.00 e ci saranno proiezioni video nelle facciate del centro storico, il food truck per mangiare, i bar per rifocillarsi e non mancherà lo stand della pro loco per il brindisi di mezzanotte.

Piazza Mazzini si trasformerà in una gigantesca pista da ballo, con una selezione tutta su vinile di soul funk disco, hip hop & Others black sounds, un sound che è il marchio di fabbrica di Soul Fingers. Alla consolle il dj resident di Soul Fingers, Claudio Cavallaro, si alternerà con il dj Volumetrica per un mitico party di Black Music diventata un culto in Italia, seguita da ballerini di ogni genere ed età.Dalla consolle di Soul Fingers, dunque, si scatenerà tutta l’energia del soul, della disco, del funk, del rap e dei ritmi latini, spessissimo mischiati fra loro. L’energia giusta per salutare l’anno vecchio e iniziare quello nuovo.

"Siamo davvero contenti – ha detto la Sindaca di Mercato Saraceno Monica Rossi – dopo un anno che ci ha nuovamente messi alla prova, di poter portare un po’ di allegria, di energia, di condivisione, di voglia di stare insieme nella nostra piazza. Ringraziamo la Pro loco e tutti gli esercenti che hanno supportato l’idea e rallegreranno l’evento con le loro proposte. Sarà un bel modo per salutare il 2023 ed augurarci un nuovo anno di speranza e serenità".